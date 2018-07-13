В Николаеве благодаря неравнодушным жителям спасли подростков, которых отнесло от берега реки на 300 метров

В четверг, 12 июля, в Николаеве двух подростков, которые пошли купаться в реке на надувных кругах, отнесло от берега.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Около 18:22 спасателям сообщили, что в акватории Днепро-Бугского лимана (микрорайон «Намыв») две девушки пошли плавать на надувных кругах и долго не возвращаются на берег. Спасатели аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения на моторной лодке добрались до них.

Выяснилось, что «пловчихи» 15-и и 16-и лет пришли отдыхать на пляж одни. Пока они загорали и купались на надувных кругах, течение отнесло их от берега, примерно на 300 метров, и не давало вернуться назад. Длительное отсутствие девочек заметили люди, которые отдыхали рядом и позвонили спасателям. Сотрудники ГСЧС подняли девушек на борт и доставили на берег.

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина пошел купаться в лимане и исчез – его спасли.