В Киеве возле здания Рады министр энергетики Насалик потолкался с нардепом Шаховым

По дороге в Верховную Раду народный депутат от «Воли народа» Сергей Шахов и министр энергетики Игорь Насалик устроили потасовку.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

На видео видно, что Шахов в окружении шахтеров остановил машину министра с требованием «выйти к шахтерам». Нардеп попросил министра объяснить шахтерам, где их заработная плата и передал микрофон Насалику.

Министр начал объяснять, что существуют разногласия в самом профсоюзе и он не знает кого ему слушать. После этого Шахов начал отбирать микрофон и между политиками началась потасовка. Под возгласы «позор» чиновников развели правоохранители и очевидцы.

После этого Насалик пешком направился в направлении Верховной Рады.

- У меня произошла практически драка с министром Насаликом, который не допускал народного депутата и профсоюзы к себе ... Оплатите шахтерам задолженность, - сказал на заседании Шахов и показал шахтерский отбойный молоток, который он пронес в Раду.

Позже Волынец опубликовал видео, где утверждает, что полиция обвиняет его в нападении на министра, а также составила протокол.

Напомним, ранее нардепа Шахова застукали за откровенной перепиской в Раде.

Отметим, что в 2016 году Шахов заявлял будто бы в Киеве на него было совершено покушение и киллеры были якобы задержаны.