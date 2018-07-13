Николаевская полиция разыскивает людей, которые повредили мемориальную доску памятника «Скорбный ангел Чернобыля»

Следователи Ингульского отдела полиции открыли уголовное производство по факту повреждения мемориальной доски памятника «Скорбный ангел Чернобыля» в Николаеве.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что 12 июля в Николаеве вандалы осквернили памятник «Скорбящий ангел Чернобыля», посвященный памяти людей, погибших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Следователи Ингульского отдела полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного Кодекса Украины («Хулиганство»), санкция которой предусматривает наложение штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Они устанавливают людей, причастных к совершению преступления.

В полиции просят граждан, которые стали случайными свидетелями совершения указанного преступления или владеют информацией полезной для следствия обращаться в Ингульский отдел полиции по адресу: улица 12 Продольная, 42 или по телефонам (0512) 21-61-11, «102».

Ранее сообщалось, что в Николаеве на кладбище вандалы выкопали и выбросили в мусор «казачьи» кресты. Позднее работники коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» во время уборки самовольной свалки на кладбище обнаружили человеческие останки.