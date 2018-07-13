Николаевец прожил четыре дня с трупом своей матери – он хотел ее «воскресить»

В Николаеве 20-летний парень четыре дня прожил в одной квартире с трупом своей 41-летней матери.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из источников Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Умершая женщина была торговым агентом, и не выходила на работу с понедельника. В последний раз ее видели в воскресенье. Обеспокоенные сотрудники пришли к ней домой на улицу Николаевскую, чтобы узнать, что случилось с женщиной.

- Сын открывает двери, у него спрашивают, где мама, а он сказал: «Все нормально, я маму воскрешаю», - рассказывает собеседник издания.

Сотрудники обнаружили в квартире труп, который, судя по всему, пролежал там четыре дня. На место вызвали полицию. По предварительным данным, сын женщины на психиатрическом учете не состоит.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили факт случившегося. Внешних признаков насильственной смерти на теле женщины не нашли. Окончательную причину смерти устанавливают эксперты.

Напомним, что ранее в николаевской квартире нашли мумифицированное тело женщины.