Николаевская полиция ищет свидетелей двух ДТП, в которых погибли люди

В Николаеве следственное управление областной полиции ищет свидетелей ДТП, в которых погибли люди.

Об этом идет речь в сообщении ведомства.

В одном случае ищут свидетелей ДТП, когда 21 июня около 9:45 на перекрестке проспекта Центрального и улицы Малая Морская маршрутное такси сбило насмерть пешехода.

А 8 июля, примерно в 15:00 в районе дома №20 по проспекту Богоявленскому под трамвай попал мужчина, который от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.