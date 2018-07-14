Николаевская полиция ищет свидетелей двух ДТП, в которых погибли люди

В Николаеве следственное управление областной полиции ищет свидетелей ДТП, в которых погибли люди.
Об этом идет речь в сообщении ведомства.
В одном случае ищут свидетелей ДТП, когда 21 июня около 9:45 на перекрестке проспекта Центрального и улицы Малая Морская маршрутное такси сбило насмерть пешехода.
А 8 июля, примерно в 15:00 в районе дома №20 по проспекту Богоявленскому под трамвай попал мужчина, который от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.
«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данных ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, обращаться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить по телефонам (0512) 49-83-95, 063-048-39-38, 093-530-72-99, 099-288-21-01. Заранее благодарны за сотрудничество. Конфиденциальность гарантирована», - сообщили в полиции.