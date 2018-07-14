В Гренландии гигантский айсберг приплыл к пристани – из-за него начали эвакуацию людей

Гигантский айсберг, который подошел вплотную к берегам Гренландии, вызвал панику среди жителей небольшого села.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «The Independent».

Айсберг нависает над домами небольшого островного поселка Иннаарсуит на северо-западе Гренландии. Местные органы власти объявили чрезвычайное положение и приказали людям покинуть дома и двигаться выше по крутому склону, на котором расположено село.

Жители села напуганы тем, что айсберг, который прекратил дрейфовать и застрял на дне, начнет таять и от него будут отламываться глыбы льда, создавая волны, способные затопить их дома.

- Здесь 180 жителей, и мы очень обеспокоены и напуганы, - сказал Карл Петерсен, председатель совета села Иннааарсуит.

По его словам, за ситуацией пристально следят чрезвычайные службы Гренландии, неподалеку расположен корабль ВМФ Дании. Местные жители надеются на сильный ветер, который мог бы сместить айсберг, чтобы тот отошел дальше в море.

Прошлым летом в результате затопления другого села на северо-западе Гренландии погибли четыре человека.

Напомним, что ученые намерены найти корабль, который сто лет назад утонул в Антарктике.