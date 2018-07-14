В Черниговской области зафиксировали новый случай заболевания дифтерией

В Украине зафиксировали четвертый случай заболевания дифтерией с начала года.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Сообщается, что новый случай заболевания дифтерией выявили в Черниговской области. Накануне в Центральную районную больницу Нежинского района с отеком шеи и подозрением на дифтерию поступил 11-летний мальчик.

Госпитализированный находится в тяжелом состоянии, ему ввели противодифтерийную сыворотку. В ближайшее время его доставят в областную реанимацию. В поселок, где проживает мальчик, приедет команда эпидемиологов, которая оценит угрозы и определит, нужно ли принимать дополнительные меры.

В связи с инцидентом Минздрав рекомендует как можно быстрее сделать необходимые прививки против дифтерии детям и взрослым.

Напомним, ранее сообщалось, что в Рубежном Луганской области лабораторные исследования подтвердили первый в Украине случай заболевания дифтерией.