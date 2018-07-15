В столице Ирака отключили интернет и усилили меры безопасности из-за акций протеста

В столице Ирака Багдаде заблокирован доступ к интернету и усилены меры безопасности в связи с акциями протеста.

Об эьтом сообщает агентство Анадолу.

«Соответствующее решение принято на экстренном заседании Совета национальной безопасности Ирака под председательством премьер-министра Хайдара Аль-Ибади на фоне массовых беспорядков, начавшихся в южных регионах страны и переключились на Багдад», - говорится в сообщении.

Антиправительственные акции протеста прошли в районе Аш-Шуле на западе Багдада, где в основном проживают мусульмане-шииты. Протестующие требовали отставки правительства. После того, как на место прибыли сотрудники сил безопасности, некоторые участники акции начали жечь автомобильные шины.

Полиция перекрыла въезд в «зеленой зоны» Багдада, где расположены правительственные здания.

В южных регионах Ирака также продолжаются акции протеста в связи с перебоями в энергоснабжении и предоставлении коммунальных услуг. В Мейсане митингующие подожгли здания правящей партии «Дава», «Движения национальной мудрости», а также проиранских организации «Бедир» и «Высшего исламского совета». В городе Наджаф манифестанты ворвались в здание местного аэропорта.