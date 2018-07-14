«Ты забыл Майдан! Ты пришел голож*пый!»: Опубликовано видео, как у здания Рады нардеп Гаврилюк подрался с митингующими

Под Верховной Радой напали и избили народного депутата Михаила Гаврилюка.

Видео инцидента, произошедшего еще 12 июля, в Facebook опубликовал журналист Василий Крутчак.

На нардепа напали владельцы «евроблях», которые митинговали в тот день у стен парламента. Митингующие обложили Гаврилюка отборным матом и назвали «говном», вынуждая его вернуться в сессионный зал Рады.

«Господи! Я даже не могу подобрать слов к этому видео. Буквально еще год назад все встали на защиту народного депутата, героя Майдана, Миши Гаврилюка, а меня называли провокатором, только за то, что я спросил его: — Кто он такой, чтобы принимать решение не давать комментарии журналистам? А уже сегодня люди называют Гаврилюка говном и бьют его», - сообищил журналист.

Отметим, что во потасовке нардеп упал на асфальт.

- Ты забыл Майдан! Ты забыл все! Ты сюда пришел голожопый! Перекрасилось быстро говно! Мы на Майдане вместе стояли! - кричали Гаврилюку люди.

Напомним, 12 июля протестующие у ВР сторонники льготной «растаможки» авто поругались с сыном Порошенко и разбили окно в «Toyota» нардепа Пинзеныка. Также 12 июня в Киеве возле здания Рады министр энергетики Насалик потолкался с нардепом Шаховым.