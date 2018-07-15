Под Одессой грузовик врезался в авто: ребенок погиб и четверо в больнице

В субботу, 14 июля, на дороге Киев- Одесса в Беляевском районе Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок и еще четырех человек госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области.



Сообщается, что в результате аварии грузовой автомобиль с прицепом и легковой автомобиль перевернулись в кювет.

В свою очередь, Одесский 7 канал сообщает, что по одной из версий авто марки «Citroen» стоял на обочине, в нем находились трое взрослых и ребенок. В попутном направлении ехал тягач DAF, который был загружен зерном. Отмечается, что водитель грузовика, скорее всего, уснул и столкнулся с «Citroen». Четверо людей госпитализировали, а ребенок погиб. Причины устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Харькове пьяный водитель сбил детскую коляску, в результате ДТП погиб пятимесячный младенец, который был внутри нее.