В Японии из-за аномальной жары шестеро погибли, более 1,5 тысячи человек обратились в больницы

В Японии в результате аномальной жары погибли по меньшей мере 6 человек, свыше 1,5 тысячи - госпитализированы в медицинские учреждения.

Об этом сообщает «РБК Украина», ссылаясь на Japan Times.

Как сообщается, жертвами стали жители шести префектур, в частности в Киото, Гифу и Ми температура достигала 38 градусов тепла.

Вместе с тем, в Осаке госпитализированы 156 человек.Также в Айте 125 человек попали в больницы, а в Тибе и Токио по 102 человека.

Напомним, что в Николаеве в субботу, 14 июля в районе пересечения улиц Соборная и Адмиральская установили охлаждающую рамку, которая рассеивает водяные капли.