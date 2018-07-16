Николаевские спасатели дважды за ночь тушили пожар в пятиэтажках

Ночью, 16 июля, в Центральном районе Николаева дважды возникали пожары в пятиэтажных жилых домах.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

«Так, в 01:29 на линию «101» поступила информация о пожаре на балконе одной из квартир на третьем этаже по улице Севастопольской. Пожарные 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей в 1:46 пожар площадью 5 квадратных метров локализовали, 1:51 - ликвидировали, его причина устанавливается», - сказано в сообщении пресс-службы.

Во второй раз, в 3:00 в Службу спасения сообщили о пожаре квартиры, которая также возникла на третьем этаже.

«Дежурное отделение 2 ГПСЧ и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украина в Николаевской области выяснили, что в результате короткого замыкания электропроводки на кухне вспыхнул холодильник. Благодаря оперативной работе сотрудников ГСЧС удалось избежать распространения огня на комнаты. В 3:20 пожар был локализован, 3:48 - ликвидировали на площади 15 квадратных метров», - отмечают в пресс-службе.

К ликвидации пожаров в целом привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС. дополнительно работали аварийные бригады ОАО «Николаевгаз», «Николаевоблэнерго» и сотрудники полиции.