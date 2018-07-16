Николаевская полиция разыскивает пропавшую без вести 14-летнюю девочку

Ингульский отдел полиции разыскивает без вести пропавшую 14-летнюю Александру Панченко.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Девочка в воскресенье, 15 июля, ушла из дома, расположенном по проспекте Богоявленском, 42, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 155 см, худощавого телосложения, волосы прямые, окрашены в белый цвет, глаза зеленого цвета, брови дугообразные, губы тонкие.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Ингульский ОП ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. 12 Продольная, сорок второй или телефону (80512) 21-61-11, 21-61-92,21-61-96 или 102.

Напомним, что полицейские разыскивают подростка, который в прошлом году ушел из дома в селе на Кинбурнской косе и пропал.