В Николаеве патрульные спасли мужчину, у которого остановилось сердце прямо на остановке

В Николаеве патрульные полицейские оказали помощь мужчине, который лежал на остановке общественного транспорта без признаков жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Николаевской области.

Сообщается, что в отделение полиции Заводского района поступил вызов о том, что на транспортной остановке по улице Крылова лежит мужчина. Прибыв на место, патрульные оказали мужчине первую медицинскую помощь.

«Патрульные вместе с медиками немедленно начали оказывать мужчине медицинскую помощь. В то же время на место была вызвана реанимационная карета СМП. Все время до их приезда полицейские и врачи боролись за жизнь мужчины, у которого несколько раз останавливалось сердце. Реаниматологи по прибытию на место стабилизировали неизвестного и немедленно госпитализировали его в больницу», - сказано в сообщении.

Напомним, в Николаеве патрульные помешали 23-летнему николаевцу свести счеты с жизнью.