В николаевском гаражном кооперативе нашли гранату – она оказалась учебной

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В Николаеве 16 июля на территории автогаражного кооператива на улице Молодежной в Корабельном районе нашли учебную гранату.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 10:35 в полицию обратился местный житель с сообщением, что он обнаружил предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели, которые оградили место возможной опасности и обеспечили охрану территории.

Специалисты установили, что находка – это учебно-имитационная граната с толстым слоем ржавчины, которая не представляет угрозы для окружающих. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и происхождение гранаты.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец наводил порядок в подсобке и нашел ручную гранату.

Вадим Богданов

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