На Николаевщине столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус – пострадали пять человек, в том числе двое детей

В Николаевской области 15 июля в селе Кумары Первомайского района столкнулись два автомобиля.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Около 21:20 на улице Центральной, неподалеку от кафе «Виктория» столкнулись автомобили «ВАЗ-2109» и «Газель», и микроавтобус съехал с проезжей части дороги на обочину. Вследствие ДТП пострадали 28-летний водитель легкового автомобиля и четверо пассажиров микроавтобуса: женщины возрастом 30 и 33 года и двое детей возрастом 9 и 14 лет. С травмами разной степени тяжести их доставили в медицинское учреждение. Водитель «Газели» не травмировался.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Полиция просит свидетелей ДТП предоставить записи видеорегистраторов или обратиться по адресу: Первомайск, улица Грушевского, 29 или звонить по телефонам (05161) 7-52-02, 063-282-5329, 068-314-2949.

Напомним, что ранее в Николаеве на Центральном проспекте столкнулись «маршрутка» и кроссовер, пострадали шесть человек.