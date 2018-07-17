В Киеве один из постояльцев хостела облил себя зажигательной жидкостью и поджег

В понедельник, 16 июля, в одном из хостелов Киева произошел пожар, причиной которого стал самоподжог одного из постояльцев.
В понедельник, 16 июля, в одном из хостелов Киева произошел пожар, причиной которого стал самоподжог одного из постояльцев.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
«Сотрудники полиции выяснили, что к пожару причастен один из пострадавших - житель хостела, который после употребления алкоголя облил себя зажигательной жидкостью и поджег. В результате возник пожар в комнатах здания», - говорится в сообщении.
Как отмечается, еще трое мужчин и две женщины получили ожоги, когда пытались покинуть горящее помещение.
«Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Показания свидетелей и потерпевших тщательно проверяются, досудебное расследование продолжается», - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в хостеле на улице Кибальчича в Киеве вспыхнул пожар, в результате которого пострадали шесть человек.