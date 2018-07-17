В Киеве один из постояльцев хостела облил себя зажигательной жидкостью и поджег

Об этом сообщили в Национальной полиции.

«Сотрудники полиции выяснили, что к пожару причастен один из пострадавших - житель хостела, который после употребления алкоголя облил себя зажигательной жидкостью и поджег. В результате возник пожар в комнатах здания», - говорится в сообщении.

Как отмечается, еще трое мужчин и две женщины получили ожоги, когда пытались покинуть горящее помещение.