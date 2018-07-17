В Кривом Роге в многоэтажке прогремел взрыв – пострадали двое взрослых и ребенок

В понедельник вечером, 16 июля, в Кривом Роге прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме, в результате чего три человека получили травмы, в том числе один ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Сообщение о взрыве на восьмом этаже дома поступило спасателям в 21:22.

Взрыв полностью уничтожил две квартиры, повредил еще пять квартир. Кроме того повреждены межкомнатные перегородки, также наблюдаются трещины по несущим конструкциям дома, выбиты окна.

Спасатели эвакуировали 40 человек с восьмого и девятого этажей здания.

Четыре человека, в том числе один ребенок, временно отселили в центр социального обслуживания. Жители остальных квартир вернулись в свои дома.

По информации спасателей, в настоящее время угрозы обрушения нет. Причину взрыва устанавливает полиция.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции области отмечают, что причина взрыва - утечка бытового газа. Начато уголовное производство по части 1 статьи 275 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений»).

Напомним, в Николаеве в частном доме, расположенном по адресу Севастопольская 43, произошел взрыв. От взрыва дома пострадало четыре семьи. Один человек, в квартире которого произошел взрыв с ожогами был увезен в больницу, где он через несколько дней скончался.