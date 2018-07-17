В Николаевском горсовете произошла драка из-за «Центра защиты животных», полиция «заломала» депутата Ентина

В Николаевском городском совете 17 июля во время перерыва в сессии возникла потасовка, в которой приняло участие около десятка человек – зоозащитников и сторонников «радикальных мер» в отношении бродячих животных.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что ранее директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что на КП из-за агрессивного поведения усыпили 70 собак. После этого произошел конфликт на территории «Центра защиты животных». Утром 17 июля под мэрией Николаева зоозащитники и противники бродячих животных устроили пикеты.

Зоозащитники начали обвинять Голобродского в убийстве животных, ударили бутылкой с водой по голове, облили водой и завалили на пол. В ходе потасовки в холле сцепилось сразу несколько людей. На пол также бросили противника бездомных животных Алексея Перро, судя по всему, ему немало досталось. Он говорит, что его укусили. Сразу несколько женщин вели себя довольно агрессивно, оскорбляли Голобродского.

Сотрудникам полиции удалось разнять их, когда Голобродский попытался уйти в окружении полиции, зоозащитники погнались за ним. В частности, депутату горсовета от фракции «Наш край» Владиславу Ентину показалось, что Голобродский ударил зоозащитника и депутат ударил в ответ директора КП. За это Ентина схватили сотрудники полиции и бойцы роты специального назначения полиции, у него порвана рубашка.

Пока разбирались с депутатом, Голобродский ушел. По информации сотрудника полиции Виталия Бурденко, Голобродского доставили в Центральный отдел полиции для дачи показаний.