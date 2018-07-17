Двухметровый питон забрался на один из киевских фонарей

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В Киеве, в понедельник, 16 июля, в одного из городских фонарей сняли двухметрового тигрового питона. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщает «Команда спасения животных». 

«Обнаруживший змею человек обратился в Команду спасения животных. Прибывший спасатель снял тигрового питона (длиной около 2 метров) с фонаря при помощи телескопической палки. О факте снятия питона уведомлена полиция.  В настоящий момент питон передан частному специалисту на временное содержание», - говорится в сообщении.  

При этом в сообщении указано, что люди, снявшие питона с фонаря, готовы вернуть змею владельцу, если он предоставит доказательства того, что змея принадлежит ему и расскажет, каким образом она оказалась на фонаре.

По информации издания «УП.Життя», хозяин змеи нашелся и забрал питона. 

Александра Ющишена-Вязникова

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