Двухметровый питон забрался на один из киевских фонарей

В Киеве, в понедельник, 16 июля, в одного из городских фонарей сняли двухметрового тигрового питона.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает «Команда спасения животных».

«Обнаруживший змею человек обратился в Команду спасения животных. Прибывший спасатель снял тигрового питона (длиной около 2 метров) с фонаря при помощи телескопической палки. О факте снятия питона уведомлена полиция. В настоящий момент питон передан частному специалисту на временное содержание», - говорится в сообщении.

При этом в сообщении указано, что люди, снявшие питона с фонаря, готовы вернуть змею владельцу, если он предоставит доказательства того, что змея принадлежит ему и расскажет, каким образом она оказалась на фонаре.

По информации издания «УП.Життя», хозяин змеи нашелся и забрал питона.