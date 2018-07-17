В Первомайске в ДТП с «Ford» пострадал пенсионер на мотоцикле

В Первомайске 16 июля в дорожно-транспортном происшествии пострадал 65-летний водитель мотоцикла, который столкнулся с легковым автомобилем.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Столкновение «Ford Mondeo» под управлением 54-летнего жителя Херсона и мотоцикла «Alfa-110» произошло в 5:50 утра на кольцевой развязке, расположенной по улице Автодоровская в Первомайске.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, где ему оказали первую неотложную помощь. Водитель легковушки не травмировался.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, ведется следствие. Следователи обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанное автопроисшествие, с просьбой обращаться по адресу: Первомайск, улица Грушевского, 29 или звонить (05161) 7-52-02, 063-282-5329, 068-314-2949.

По факту ДТП начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, николаевская полиция ищет свидетелей двух ДТП, в которых погибли люди.