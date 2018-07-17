В Донецкой области в летнем лагере отравилось 60 детей

В Донецкой области в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха отравилось 60 детей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Массовое отравление детей произошло в лагере «Ястребок», который находится в селе Сосновое Лиманского района.

В «Ястребке» сейчас находятся на оздоровлении 134 детей. Вечером в понедельник, 16 июля, 60 школьников почувствовали недомогание, тошноту, у них поднялась температура. Вызванные на место медики решили госпитализировать всех детей, почувствовавших недомогание.

По состоянию на утро вторника в больницах Славянска, Краматорска и Лимана остаются 33 ребенка с симптомами острого кишечного отравления. Возраст госпитализированных от 9 до 16 лет.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 325 («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений») Уголовного кодекса Украины. Для установления причин отравления были отобраны образцы пищи, которой кормили детей.

Напомним, что на Киевщине в лагере гражданской жены Януковича отравились 12 детей, одна девочка в коме.