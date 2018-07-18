На терминале «Нибулона» в Новой Одессе упала плохо закрепленная фура - перевозчик обвиняет предприятие в утаивании этого

В среду, 11 июля, на терминале ООО СП «Нибулон» в Новой Одессе при выгрузке зерна с подъемников упал грузовой автомобиль.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

В ведомстве сообщили, что во время выгрузки зерна автомобиль не закрепили нужным образом, из-за чего он упал.

«Новоодеским отделением полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного Кодекса Украины», - рассказали в полиции.

В то же время директор фирмы «Ванденко», которая предоставляла услуги по грузоперевозке, в комментарии АгроЮГ рассказал, что машина с подъемников упала по вине работников ООО СП «Нибулон».

«Когда при выгрузке машина заезжает, оператор рассказывает, куда надо ехать, как стоять, то есть, руководит всем процессом. После этого водитель выходит. Они должны были закрепить автомобиль цепями, а они его не закрепили, подняли зерно выгружать. И в тот момент, когда зерно выгрузилось, они его еще раз подняли и машина упала. Сзади стояло еще несколько машин. Если бы она не была на тормозах и не зацепилась за «лапы», то мог бы быть летальный исход для большинства водителей», – приводит издание слова директора фирмы «Ванденко».

Также он заявил, что после случившегося машину оттянули, а воидтеля попросили подождать, чтобы разобраться с ситуацией. По его словам, на следующий день к нему приставили двоих охранников, которые на протяжении трех дней не выпускали его из машины.

- Потом начался прессинг со стороны работников «Нибулона», а именно депутата Новоодесского райсовета Вячеслава Клименко, который руководит этим филиалом. Он приставил к нему охранников. Три дня не выпускали ни в туалет, ни покушать, ни попить – ничего. На сегодняшний день водителя с территории выпустили. Но, опять же, были нарушены его права, – заявил директор фирмы.

По словам директора фирмы, «Нибулон» не пускал на территорию предприятия полицию, объясняя это тем, что это их собственность. Он заявил, что на данный момент сумма ущерба, в результате поломки грузомашины, оценивается приблизительно в 280-300 тысяч гривен (без учета перевалочного груза в размере 20 тонн зерна).

- Было зарегистрировано заявление, но прокурор по каким-то непонятным причинам не подписывает нам ходатайство на экспертизу, на проведение осмотра автомобиля – ничего не подписывает, – сказал директор фирмы.

В то же время в полиции сообщили, что приехали на место происшествия в тот же день и застали водителя автомобиля возле машины, а не внутри.

В свою очередь в компании «Нибулон» заявили, что автомобиль изначально заехал на территорию перегрузочного терминала в неисправном техническом состоянии.

«Специалисты компании сразу заметили несоответствие технического состояния грузовика и изношенность его механизмов, впрочем, с целью недопущения возможных дорожно-транспортных происшествий с непредсказуемыми последствиями, в случае, если он продолжит свое движение по автодорогам области, водителю было разрешено разгрузить продукцию», - говорится в сообщении.

Также они заявляют, что во время разгрузки автомобиля на разгрузчике возникли технические сложности, связанные с конструктивными особенностями автомобиля, конструкция которого не является стандартной, поэтому при выполнении разгрузочных работ произошло незначительное подтекание масла с моста грузовика.

«И хотя специалисты нашей компании предложили сразу оказать техническую помощь для устранения этой проблемы, чтобы водитель беспрепятственно мог добраться до места гаражирования, последний категорически отказался покидать территорию предприятия. Более того, водитель решил воспользоваться фактом фиксации неисправности своего автотранспортного средства и потребовал денежную компенсацию, которая значительно превышала реальную», - отмечается в сообщении.

После этого, как уверяют на предприятии, водитель оставался на территории предприятия в месте расположения пожарного водоема, заблокировав подъезды к этому сооружению и таким образом создав опасную ситуацию в случае нештатной ситуации на предприятии повышенной пожарной опасности.

«Он оставался там до приезда экспертов национальной полиции для фиксации неисправности автотранспортного средства. Следственная группа национальной полиции прибыла для осмотра автотранспортного средства в субботу, 14 июля 2018 года. После завершения осмотра и подписания протокола водитель, он же владелец, Ванденко Игорь Анатольевич покинул территорию предприятия компании на собственном автотранспортном средстве и самостоятельно на глазах у многих свидетелей выехал в Вознесенск, что подтверждается соответствующими видеоматериалами, которые у нас в наличии», - подчеркивают они.

По их мнению, никаких внештатных ситуаций на предприятии не возникало, а данную ситуацию намеренно спровоцировал водител с целью получения дополнительной выгоды.

«Но, к сожалению, мы снова вынуждены обратить внимание общественности на отсутствие контроля со стороны государственных органов (в том числе и подчиненных МИУ) за техническим состоянием автотранспортных средств, ведь движение на дорогах грузовиков, которые имеют такие технические неисправности, - это не только разрушения автодорог, но и угроза жизни многих людей. И именно отсутствием контроля пользуются недобросовестные владельцы и водители автотранспортных средств», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве перегруженная фура сломала весы на «Нибулоне».