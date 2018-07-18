В Николаеве разыскивают водителя, который сбил пьяного пешехода на Пограничной

В Николаеве ночью 18 июля неизвестный водитель сбил 32-летнего мужчину, который был в состоянии опьянения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчину, который без сознания лежал на проезжей части улицы Пограничной в районе дома №40, около часа ночи обнаружил таксист, который и вызвал медиков. У мужчины медики диагностировали перелом ключицы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас пострадавший после операции находится в медицинском учреждении.

По данному факту начали уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Полиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного происшествия, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, обращаться по адресу: улица Спасская, 12 или звонить по телефонам (0512) 49-83-95, 063-056-71-77.

Напомним, что ранее в Николаеве и пригороде под колеса автомобилей попали две женщины.