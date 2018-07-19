Под зданием Николаевской мэрии произошла перепалка между патрульным и депутатом горсовета

В четверг, 19 июля, под зданием Николаевского городского совета произошел словесный конфликт между сотрудниками патрульной полиции и депутатом горсовета Сергеем Исаковым.

Об этом сообщает кореспондент «Преступности.НЕТ».

Патрульные полицейские попросили Исакова перепарковать автомобиль, поскольку тот перекрывал главный вход. В свою очередь, Исаков согласился оставить свою машину в другом месте только после того, как патрульные ему скажут, куда именно можно будет ее припарковать. Также он сказал, что в случае, если он нарушил ПДД, чтобы ему выписали соответствующий административный протокол. Сами патрульные что-либо оформлять отказались.

Позже Сергей Исаков в комментарии «Преступности.НЕТ» сказал, что никакого конфликта не было. По его мнению, действия сотрудников патрульной полиции были абсолютно необоснованны, поскольку никаких знаков, запрещающих на данный момент парковаться под зданием мэрии, не было.

– Я проехал вдоль всего здания и доехал до шахматного клуба, где не нашел ни одного места, где можно было бы припарковаться. Было 11:02, и мне ничего не оставалось, потому что я опаздывал на сессию. Я подъехал к месту (под зданием горсовета, - прим. ПН) и остановился. Если бы мне сказали, чье указание, я же задал вопрос, но мне на него не ответили. Не сказали, на основании каких нормативных актов они мне запрещают останавливаться. Когда я зашел и увидел, что сессия не началась, то я спустился вниз, и они сказали, что вопрос исчерпан - автомобиль можно оставить там же. Для того, чтобы ограничить, то можно было поставить (табличку,– прим. ПН), что на время сессии остановка запрещена, или хотя бы желтой лентой это обозначить. Ничего этого не было, - прокомментировал ситуацию Исаков.

Напомним, что ранее в Николаеве патрульные составили административные материалы на водителя автомобиля «Lexus», депутата горсовета Владислава Ентина, который нахамил регулировщику, а затем нарушил правила дорожного движения – вел трансляцию в соцсети во время управления автомобилем.