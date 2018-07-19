Под Черновцами водитель сбил инспектора «Укртрансбезопасности» и провез на капоте грузовика

В Черновицкой области в четверг, 19 июля, на автомобильной трассе водитель грузовика сбил инспектора транспортной безопасности и вез его на капоте.

Об этом сообщает в Facebook Киев Оперативный.

«Сегодня на линию 102 пришел вызов от инспектора «Укртрансбезопасности» о том, что неизвестный мужчина на грузовике сбил его и в данный момент сбитый инспектор движется с ним на капоте. Также заявитель добавил, что водитель на собирается останавливаться и двигается в сторону Черновцов», — написано в сообщении.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, что ранее в Киеве основатель «РосУкрЭнерго» на джипе «прокатил» на капоте полицейского и скрылся.