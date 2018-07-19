На Николаевщине Peugeot сбил велосипедиста – пострадавшего увезли в больницу

В среду, 18 июля, в Южноукраинске автомобиль Peugeot сбил велосипедиста – пострадавшего госпитализировали с травмами.

Об этом сообщают в пресс-службе главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Сообщается, что около 12:30 61-летний водитель автомобиля Peugeot, пересекая перекресток улиц Олимпийская и Дружбы Народов в Южноукраинске, по предварительным данным, не оценив ситуацию на дороге и не выбрав безопасного расстояния, совершил наезд на велосипедиста, 29-летнего местного жителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель двухколесного транспортного средства получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, где ему оказали первую неотложную помощь. Водитель Peugeot не травмировался.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, ведется следствие.

Напомним, в Харькове пьяный водитель сбил детскую коляску, в результате ДТП погиб пятимесячный младенец, который был внутри нее.