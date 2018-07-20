С начала 2018 года николаевские налоговики пополнили бюджет на 25 миллионов экологического налога

За первое полугодие 2018 года сотрудники Главного управления ГФС в Николаевской области мобилизировали в бюджет почти 25 миллионов гривен экологического налога.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Николаевской области.

Сообщается, что сумма на 4,2 миллиона гривен больше, чем в соответствующем периоде 2017 года. При этом, в государственный бюджет мобилизовано 11,2 миллиона гривен экологического налога, а в местные бюджеты - 13,7 миллионов гривен.

Стоит отметить, что экологический налог платится субъектами хозяйственной деятельности за выбросы в атмосферный воздух, за сбросы в водные объекты вредных веществ и за размещение отходов.

Напомним, за первое полугодие 2018 года в местные бюджеты Николаевщины перечислили 42,3 миллионов гривен налога на прибыль.