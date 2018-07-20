На Николаевщине во время пожара в квартире жилого дома погибла женщина

В четверг, 19 июля, в Первомайске произошел пожар в квартире жилого дома, в результате которого погибла женщина.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 20:55 в Службу спасения поступил телефонный звонок о пожаре в одной из квартир двухэтажного жилого дома на улице Каменномостовская.

По указанному адресу прибыл дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС. Как выяснилось, пожар возник в одной из комнат квартиры на втором этаже. Во время разведки спасатели обнаружили тело погибшей 46-летней хозяйки. Пожарные не допустили перекидывания огня на смежные комнаты. В 21:10 пожар был локализован, в 21:35 – ликвидирован на площади 18 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Дополнительно к месту происшествия прибыла карета скорой медицинской помощи и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в селе Новогригорьевка Николаевского района 14 июня во время пожара погиб 53-летний мужчина.