Украинский грузовой самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку в северной части Египта

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Украинский грузовой самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку в северной части Египта примерно в 50 км от города Эль-Аламейна.

Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность, сообщает Almasdar.

На борту находились шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Тем не менее весь экипаж госпитализировали для обследования, чтобы убедиться в отсутствии скрытых повреждений.

Информацию об инциденте подтвердил министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри. Он уточнил, что самолет сел на поле на подлете к Эль-Аламейну, куда направлялся для дозаправки. 

 
Александра Ющишена-Вязникова
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