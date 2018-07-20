Украинский грузовой самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку в северной части Египта примерно в 50 км от города Эль-Аламейна.
Украинский грузовой самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку в северной части Египта примерно в 50 км от города Эль-Аламейна.
Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность, сообщает Almasdar.
На борту находились шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Тем не менее весь экипаж госпитализировали для обследования, чтобы убедиться в отсутствии скрытых повреждений.
Информацию об инциденте подтвердил министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри. Он уточнил, что самолет сел на поле на подлете к Эль-Аламейну, куда направлялся для дозаправки.