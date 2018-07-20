Украинский грузовой самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку в северной части Египта

Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность, сообщает Almasdar.

На борту находились шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Тем не менее весь экипаж госпитализировали для обследования, чтобы убедиться в отсутствии скрытых повреждений.

Информацию об инциденте подтвердил министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри. Он уточнил, что самолет сел на поле на подлете к Эль-Аламейну, куда направлялся для дозаправки.