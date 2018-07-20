Все пострадавшие в ДТП автобуса на Николаевщине оказались белорусами – для родственников открыли «горячую линию»

Для близких пострадавших во время автоаварии на трассе «Одесса-Киев» граждан Белоруси открыли «горячую линию», где они могут узнать о состоянии родных.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Как известно, 20 июля, на трассе «Киев-Одесса» в районе пгт Кривое Озеро произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса «Volkswagen» и грузового автомобиля, в результате которого погибли пять человек.

Следователи установили личности всех жертв ДТП, которые находились в микроавтобусе – все они оказались гражданами Белоруси.

«Главным управлением Национальной полиции в Николаевской области организована работа «горячей линии», по которой родственники могут позвонить и проверить, есть ли их близкие в указанном списке - +38 (0512) -53-11-13», – говорится в сообщении.

Напомним, что аналогичное ДТП на этом отрезке трассы произошло летом 2016 года. Тогда микроавтобус «OPEL Vivaro» врезался в грузовой автомобиль «DAF-240», в результате ДТП погибли 11 человек.