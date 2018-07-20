На трассе на Житомирщине столкнулись грузовик и «маршрутка» - погибли десять человек, еще десять госпитализированы

В пятницу, 20 июля, в Житомирской области на 127 км автодороги Киев-Чоп произошло столкновение маршрутного автобуса и крупногабаритного грузовика, в результате чего погибли 10 человек, еще десятеро госпитализированы с разными травмами.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Около 10.40, по предварительным данным, водитель маршрутного автобуса (вероятно, сообщением Киев — Ровно), двигаясь в направлении Житомира, совершил столкновение с грузовиком DAF с полуприцепом.

«По состоянию на 11.30 известно, что в результате ДТП 10 человек погибли, еще 10 с полученными травмами разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения», — подчеркивается в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и Житомирского отделения полиции, патрульные, спасатели и медики.

Напомним, что утром 20 июля на трассе на Николаевщине микроавтобус врезался в стоящий на трассе грузовик – пять человек погибли, еще 12 травмированы.