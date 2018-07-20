«Закрыл дома муж»: женщина, которая на веревке спускалась из окна квартиры в Николаеве, оказалась алкозависимой

Девушку, которая пыталась при помощи веревки из простыней вылезти из окна четвертого этажа, муж закрыл в квартире.

Данную информацию корреспонденту «Преступности.НЕТ» подтвердили в Заводском отделении полиции.

Напомним, что в пятницу, 20 июля, на улице Карпенко в Заводском районе Николаева женщина пыталась спуститься по самодельной веревке из окна четвертого этажа.

- Муж закрыл квартиру и она не смогла попасть на улицу. У девушки алкогольная зависимость, выпивает и таким образом хотела выйти на улицу. Мы не знаем стоит ли она на учете, - сообщили в полиции.

Отмечается, что противоправные действия в отношении девушки не совершались.

Ранее сообщалось, что девушка, которой парень разбил голову и насильно держал взаперти три дня, связала простыни и по ним через окно сбежала от николаевца.