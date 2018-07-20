Причиной трагических ДТП на Николаевщине и Житомирщине стало грубое нарушение ПДД, - министр Омелян

Причиной трагичных дорожно-транспортных происшествий, которые в пятницу, 20 июля, произошли в Николаевской и Житомирской области, послужило грубое нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщил Министр инфораструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

«Ужасные ДТП сегодня унесли жизни 15 человек. Более десяти травмированы. В обоих случаях причиной автокатастроф стало грубое нарушение правил дорожного движения. Сегодня комиссия проведет первое заседание по расследованию этих трагедий. Глубокие соболезнования родным погибших», - написал Омелян.

Как известно, в пятницу, 20 июля, на трассе «Киев-Одесса» в районе пгт Кривое Озеро произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса «Volkswagen» и грузового автомобиля, в результате которого погибли пять человек.

Также на трассе на Житомирщине столкнулись грузовик и «маршрутка» - погибли десять человек, еще десять госпитализированы.