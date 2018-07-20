На николаевском курорте на частной базе отдыха отравились 10 человек – среди них восемь детей

В Николаевской области, в селе Морское Березанского района 18 июля зафиксировали случай массового отравления людей на частной базе отдыха «Сан Марино».

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

За медицинской помощью обратилось 10 человек (8 детей и 2 взрослых). Пострадавшие немедленно госпитализированы в инфекционное отделение Березанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция. Им безотлагательно оказали необходимую медицинскую помощь, назначено соответствующее лечение. Сейчас состояние всех пациентов стабильное, средней тяжести. На месте происшествия работает бригада специалистов управления здравоохранения облгосадминистрации и лабораторного центра.

- Благодаря оперативной работе медиков удалось избежать тяжелых последствий. Сейчас проводим проверку с целью обнаружить, что могло вызвать отравление. Виновные будут привлечены к ответственности, - прокомментировал заместитель председателя ОГА Евгений Шевченко.

Напомним, что в летнем лагере на Донетчине отравились 84 человека.