«Оздоровление финансовой сферы – основа того, что государство функционировало, а граждане достойно зарабатывали» - Артем Ващиленко

Считать, что «в Украине денег нет» - это заблуждение. При этом, значительную часть финансовых убытков за последние годы составили прямые и непрямые потери из-за ухода иностранных инвесторов. Но есть и деньги, банально украденные из банковской системы. Партия «Основа» сможет вернуть их и страна ЗаРаботает».

Такое мнение высказал руководитель областной организации партии «Основа» Артем Ващиленко.

По оценкам Ассоциации украинских банков (АУБ), на счетах банков, выведенных с рынка в 2014-2016 гг, зависли минимум 134,7 миллиардов гривен средств населения и 78,9 миллиардов гривен средств юрлиц. Физлицам к весне 2018 года вернули примерно 2/3 средств, около 90 миллиардов гривен. А юрлица потеряли практически все свои средства. Балансовая стоимость банковских активов, которые находятся в управлении ФГВФЛ, оценивалась за 500 миллиардов гривен. Продают их за 20-25% от балансовой. А еще 400 миллиардов – растворились в схемах тех, кто допущен к управлению этими активами.

Касательно возможности возврата этих средств Ващиленко заявил следующее:

«Здесь как раз и будет поле деятельности для нового Антикоррупционного суда. В «Зеркале недели»недавно опубликовали оценки, что если большинство из 600 дел, которые сейчас находятся в работе Антикоррупционного бюро, попадет уже в новый антикоррупционный суд, то государство сможет возместить убытки от коррупции на сумму свыше 200 миллиардов гривен. И частные лица, и предприятия получат из Фонда гарантирования вкладов и из центробанка полный возврат средств, потерянных в закрытых Гонтаревой банках. Предприятия смогут вернуться к работе, а люди – вложить свои деньги в экономику страны. Денег хватит - только у Гонтаревой и её окружения можно конфисковать не менее 100 миллиардов гривен».

Отвечая на вопрос об актуальности противопоставление финансового и промышленного капитала, лидер Николаевской Основы заявил, что это не актуально.