На Николаевщине столкнулись «BMW» и «Chery» - пострадал один пассажир

В четверг, 19 июля около полуночи по улице Гагарина в селе Калиновка Еланецкого района произошло столкновение автомобилей «BMW» и «Chery Tiggo».

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате ДТП телесные повреждения получил 23-летний пассажир «Chery», которого доставили в больницу.

По указанным фактам начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, ведется следствие.

Напомним, что 20 июля, на трассе «Киев-Одесса» в районе пгт Кривое Озеро произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса «Volkswagen» и грузового автомобиля, в результате которого погибли пять человек.