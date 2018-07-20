Итальянский министр назвал аннексию Крыма «законной» – МИД Украины вызвал посла Италии для объяснений

Министр внутренних дел Италии и глава правой партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что Россия законно аннексировала Крым, при этом революцию в Украине он назвал «фальшивой».

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на интервью политика в «The Washington Post».

- Был референдум, и 90% людей проголосовали за возвращение Крыма в состав Российской федерации, - сказал Сальвини, отвечая на ремарку журналиста о незаконности псевдореферендума в 2014 году. - Сравните его с фальшивой революцией в Украине, которая была псевдореволюцией, финансируемой иностранными державами – подобно арабским революциям. Есть некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской федерации.

Сальвини подтвердил свою приверженность отмене европейских санкций против РФ, «потому что они не доказали свою пользу, и, согласно данным, они нанесли ущерб итальянскому экспорту». Лидер «Лиги» также отрицает финансирование своей партии со стороны партии Владимира Путина «Единая Россия».

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Италии Давиде Ла Чеччилиа для разъяснений в связи с провокационным заявлением итальянского вице-премьера и министра внутренних дел Маттео Сальвини о якобы «законности» российской аннексии Крыма. Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила, что встреча с послом назначена на ближайший понедельник. Говоря об итальянском дипломате, Зеркаль назвала его «очень приятным человеком», который «не может отвечать за слова итальянских политиков».

Замглавы МИД пояснила, что Сальвини является членом правопопулистской партии «Лига», которая отличается евроскептицизмом. Ее члены посещали оккупированный Крым, а также высказывались за отмену санкций Евросоюза против России.

- Этот политик (Сальвини) ездил в Крым, только что вернулся из Москвы, где, по имеющейся у нас информации, встречался с президентом Путиным. Поэтому чего еще ожидать от человека, который с 1990-го года является функционером «Лиги Севера»? - уточнила Зеркаль.

Напомним, что Путин предложил провести на Донбассе референдум об автономии в составе Украины.