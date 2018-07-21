Девять белорусов, пострадавших в ДТП на Николаевщине, отправились домой, трое - в реанимации

Девять граждан Беларуси, пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Николаевской области, уехали домой.

Об этом написала спикер Главного управления Нацполиции в Николаевской области Елена Бережная на своей странице в Facebook.

«Девять из пострадавших в ДТП выехали на родину», - сообщила Бережная.

Позже Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что трое из пяти погибших граждан Беларуси идентифицированы, из 12-ти пострадавших трое в реанимации, девять - в хирургическом отделении, пишет «Интерфакс-Украина».

Как известно, около 5 часов утра 20 июля на трассе Киев – Одесса возле поселка Кривое Озеро микроавтобус сообщением Одесса – Гомель врезался в грузовик, который стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. По данным полиции, в ДТП погибло пятеро человек, 12 пассажиров были направлены в медучреждение, три из них в тяжелом состоянии.

Напомним, что все пострадавшие в ДТП автобуса на Николаевщине оказались белорусами – для родственников открыли «горячую линию».

Также ранее сообщалось, что 42-летнего водителя грузовика задержали на территории Николаевской области.