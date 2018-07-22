В киевском ТЦ женщина вскрыла себе вены из-за того, что ее мужа заподозрили в краже рюкзака за 500 гривен

В пятницу, 20 июля, в одном из торговых центров Киева женщина порезала себе вены. Таким образом женщина пыталась шантажировать охрану гипермаркета, которая словила, предположительно, ее мужа на краже.

Об этом сообщает «Информатор».

По предварительной информации, охранники торгового центра заподозрили мужчину в краже. Предположительно, он является мужем той женщины. Как рассказал один из продавцов, мужчина украл в супермаркете рюкзак стоимостью 500 гривен. Пока он находился в комнате охраны, женщина устроила истерику с криками «выпустите моего мужа».

После того, как ее выгнала охрана, она вернулась в супермаркет, схватила нож, прибежала обратно в комнату охраны и порезала себе вены.

На место происшествия прибыли медики и полиция. Женщину госпитализировали, как сообщает издание, её жизни ничего не угрожает.

Напомним, что ранее в Одессе убийца девушки при задержании ранил полицейского и пытался вскрыть себе вены.