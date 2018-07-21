В центре Николаева столкнулись два автомобиля – пострадали трое людей, движение трамваев заблокировано

Фото со страницы в Facebook Федора Левченко В Николаеве в субботу, 21 июля, на пресечении улиц Артиллерийская и Потемкинская столкнулись автомобили «ВАЗ-2101» и «Volkswagen Transporter», в результате чего пострадали трое людей, а движение трамваев оказалось заблокированным.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Николаевской области.

Водитель «ВАЗ» двигался по улице Артиллерийской со стороны улицы Большая Морская и не предоставил преимущество в движении водителю «Volkswagen», который направлялся по улице Потемкинской в сторону улицы Обсерваторной.

Вследствие столкновения транспортных средств пострадали трое людей – водитель и пассажиры «ВАЗ».

На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции, а также карета скорой медицинской помощи. Степень тяжести телесных повреждений пострадавших пока что неизвестна.

Движение трамваев на данном участке дороги временно заблокировано.

Фото со страницы в Facebook Федора Левченко Фото со страницы в Facebook Федора Левченко

Фото со страницы в Facebook Федора Левченко Фото со страницы в Facebook Федора Левченко Фото со страницы в Facebook Федора Левченко

Напомним, что ранее в центре Николаева «Daewoo» из-за неисправности въехал в «Hyundai».