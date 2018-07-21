В Ровно военнослужащий на «Volkswagen» ночью въехал в прицеп грузовика и погиб – его пассажир травмирован

В Ровно в субботу ночью, 21 июля, военнослужащий на «Volkswagen» столкнулся с прицепом грузового автомобиля и погиб на месте ДТП, его пассажир, также военнослужащий, получил травмы.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления ГУНП в Ровненской области.

На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 47-летний житель села Бронники Ровенского района, управляя автомобилем «Volkswagen Т4» по неизвестным пока причинам въехал в грузовой автомобиль «DAF» с прицепом, который был припаркован по правому краю проезжей части.

35-летнего пассажира с травмами госпитализировали в военный госпиталь. Водитель и пассажир «Volkswagen» на время ДТП находились вне службы.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, около 5 часов утра 20 июля на трассе Киев – Одесса возле поселка Кривое Озеро микроавтобус сообщением Одесса – Гомель врезался в грузовик, который стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. По данным полиции, в ДТП погибло пятеро человек, 12 пассажиров были направлены в медучреждение, три из них в тяжелом состоянии. Все они являются гражданами Белоруси.

После ДТП водителя грузовика задержали и он предоставлял объяснения по поводу того, почему он совершил остановку на проезжей части, и почему не принял всех необходимых мер безопасности во время аварийной остановки, как того требуют Правила дорожного движения. Позже водителю сообщили о подозрении – ему грозит тюремный срок до 12 лет.