В США капитан катера посоветовал пассажирам не надевать спасательные жилеты – 17 человек утонули

В США в штате Миссури на озере Тейбл-Рок при крушении прогулочной лодки утонули 17 человек.

Об этом сообщает BBC.

Как рассказали выжившие пассажиры, капитан лодки посоветовал пассажирам не надевать спасательные жилеты, потому что они не понадобятся. Он сам выжил.

Всего на борту был 31 пассажир. Во время прогулки испортилась погода, поднялся сильный ветер.

Девятеро погибших были членами одной семьи.

«Я потеряла всех своих детей, я потеряла мужа, я потеряла свекровь, я потеряла свекра, я потеряла дядю, я потеряла сестру и племянника. Я в порядке, но это действительно тяжело», - рассказала член этой семьи.

Investigation into Missouri duck boat accident that claimed 17 liveshttps://t.co/rNLhWFCok8 pic.twitter.com/k0gAhUyfnA — BBC News (World) (@BBCWorld) 20 июля 2018 г.

Напомним, в России в результате столкновения баржи и катамарана погибли 11 человек.