В Чернигове из-за интенсивных дождей подтопило 20 жилых домов

В течение субботы, 21 июля, в городе Чернигове в результате интенсивных осадков произошло подтопление 20 жилых домов и 34 приусадебных участков в частных домохозяйствах.

Об этом сообщает управление ГСЧС Украины в Черниговской области.

Помимо этого были подтоплены также три подвальных помещения многоквартирных жилых домов и пять отдельных зданий, расположенных на территории объектов различных форм собственности, в частности Черниговского территориального центра социального обслуживания, ОАО «Стройиндустрия», Черниговского пограничного отряда и канализационной насосной станции №4 КП «Черниговводоканал».

«Проводились работы по ликвидации угрозы перелива неочищенных вод из фильтрационного канала полигона по обезвреживанию твердых бытовых отходов КП «КТП-2528» Черниговского городского совета», – говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий непогоды привлекалось 11 единиц специальной техники УГСЧС, среди которых семь автоцистерн, две пожарные насосные станции, рукавный автомобиль, пять мотопомп и 32 человека личного состава. Осуществлена откачка около 9 тысяч куб. м. воды.

«С целью оказания помощи населению, терпящему бедствие, развернут пункт обеспечения жизнедеятельности населения у дома №5А по улице Декабристов и организовано его функционирования в круглосуточном режиме», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в конце июня в Чернигове из-за ливня подтопило более 90 частных домов.