В Пакистане террорист-смертник подорвал себя в авто – пятеро пострадавших

В воскресенье, 22 июля, в районе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана в результате взрыва бомбы пострадали не менее пяти человек, в том числе местный политический деятель.

Об этом сообщил офицер местной полиции Мухаммад Карим Хан, передает Geo.tv.

Так, по словам офицера полиции, инцидент произошел во время политического митинга.

Сообщается, что террорист-смертник подорвал себя в автомобиле, принадлежавшем Икрамулле Хан Гандапуру –лидеру пакистанской партии Tehreek-e-Insaf в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Карим Хан также отметил, что все пострадавшие были доставлены в больницу.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Напомним, в Южно-Африканской Республике (ЮАР) вечером 21 июля злоумышленники из засады расстреляли микроавтобус с таксистами, которые возвращались в Йоханнесбург с похорон коллеги.