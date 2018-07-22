«Мы опаздываем!» – На Николаевщине пассажиры накинулись на инспекторов УТБ, которые проверяли транспорт

В Николаевской области пассажиры общественного транспорта поссорились с инспекторами Укртрансбезопасности, которые проверяли транспорт на предмет его безопасности.

Об этом рассказали в УТБ на странице в Facebook.

Сообщается, что 22 июля инспекторы УТБ совершали рейдовую проверку перевозчиков, работающих на рейсовых пригородных и междугородних маршрутах. Среди нарушений зафиксировали блокирование аварийных выходов, стоящие пассажиры и «безбилетники».

— Был выявлен ряд нарушений со стороны водителей автобусов, нарушения были зафиксированы административными материалами: заблокированы аварийные выходы, отсутствовали индивидуально-контрольные книжки водителя, перевозки «стоячих безбилетных» пассажиров и так далее, - сообщили в УТБ

Однако и сами пассажиры встали на сторону водителя, повздорив с проверяющими. Инспекторы отмечают, что люди не хотели фиксировать свои жалобы, но «за спинами угрожали».

— Поражает следующее: поведение самих пассажиров – угрожают инспекторам: «Напишем на вас жалобы, вы не имеете права нас останавливать, чего вы вообще здесь стоите, мы опаздываем!» и так далее. Открыто зафиксировать свое «возмущение» отказываются, за спинами угрожая всем чем можно и нельзя. Уважаемые пассажиры, опомнитесь! Те, кто погибли, тоже куда-то спешили, - написали инспекторы.

Напомним, управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации совместно с инспекторами Укртрансбезопасности провели проверку соблюдения условий договоров у перевозчиков Вознесенского и Первомайского района, в ходе которых нашли множество нарушений, а сами перевозчики предлагали проверяющим взятки.