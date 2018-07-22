В Марьинке от взрыва пострадали двое мирных жителей

В Марьинке в результате взрыва неизвестного предмета травмированы двое местных жителей.

Об этом пишут Новости Донбасса со ссылкой на управление Нацполиции в Донецкой области.

— Установлено, что 45 и 43-летние мужчины приехали к дому, в котором временно не проживают, а когда проверяли двор, услышали хлопок и взрыв. Пострадавшие находятся в больнице города Курахово. Их жизни ничто не угрожает, - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, один из пострадавших из-за военных действий временно проживает у родственников.

По факту возбуждено уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса «Террористический акт».

Напомним, за прошедшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 2 раза - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В течение текущих суток - 5 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет.