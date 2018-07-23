В Ассоциации водоканалов Украины заявили, что ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась

Ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась, все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды.

Об этом сообщили в ассоциации "Укрводоканалэкология".

— АО «ДнепрАзот» возобновляет работу хлорной группы цехов, в ближайшее время ожидается выпуск первой продукции. У предприятий водопроводно-канализационного хозяйства появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам, но есть необходимость в дополнительной проработке вопросов доставки, - говорится в сообщении.

В «Укрводоканалэкологии» отметили, что обеспеченность жидким хлором удовлетворительная, «но достаточная для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения», а также добавили, что Госпотребслужба ведет проверки на местах с отбором воды и контролем за качеством.

Напомним, монопольный производитель жидкого хлора, который используется для очистки воды, компания «ДнепрАзот» разослала водоснабжающим предприятиям письма о том, что готова поставлять свою продукцию на новых условиях.