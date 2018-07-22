Неслось на красный свет: В Виннице патрульное авто спровоцировало ДТП – двое пострадавших

В воскресенье, 22 июля, в Виннице произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, в результате пострадал один патрульный и одна женщина.

Как передает местное издание 20minut.ua, перед светофором возле заправки ОККО по улице Хмельницкое шоссе столкнулись полицейская Hyundai Sonata и легковой автомобиль KIA.

— В авто патрульной полиции ехали два человека. В автомобиле KIA тоже ехали два человека. Пострадал патрульный, который сидел на пассажирском сиденье. Инспектор получил телесные повреждения. Его доставили в больницу, - рассказала представитель областной полиции Анна Олейник.

По ее словам, в результате ДТП также пострадала пассажирка KIA. Ей оказали медицинскую помощь без госпитализации.

По словам очевидцев, ДТП произошло из-за нарушения полицией правил дорожного движения.

— Полицейское авто неслось на красный свет светофора, - сообщил очевидец Николай.

В сети также появилось видео момента столкновения, на котором видно, как во время разворота патрульных на перекрестке в машину врезается KIA.

Напомним, в четверг, 19 июля, под зданием Николаевского городского совета произошел словесный конфликт между сотрудниками патрульной полиции и депутатом горсовета Сергеем Исаковым.