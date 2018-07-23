На Николаевщине инспекторы УТБ за один день составили 19 актов о нарушениях в общественном транспорте

За 22 июля инспекторы Укртрансбезопасности в Николаевской области составили 19 актов о нарушениях в общественном транспорте.

Об этом сообщили в пресс-службе Укртрансбезопасности.

Проверки проводились совместно с патрульной полицией. Отмечают, что только за день составили 19 актов о нарушении статьи 60 Закона Украины «Об автомобильном транспорте». Среди них за нарушения режима труда водителей и за плохое техническое состояние транспорта.

— По результатам совместной рейдовой проверки Управление Укртрансбезопасности в Николаевской области и патрульной полиции 22 июля 2018 года составлено 19 актов за нарушение статьи 60 Закона Украины «Об автомобильном транспорте», из них 13 - за нарушение водителями режима труда и отдыха водителей, 3 - за отсутствие оформленных документов, предусмотренных ст. 39 этого Закона, 2 - за неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, 1 - за другие нарушения законодательства, - сказано в сообщении.

Напомним, в Николаевской области пассажиры общественного транспорта поссорились с инспекторами Укртрансбезопасности, которые проверяли транспорт на предмет его безопасности.